Le TEC lance une campagne contre les agressions envers les membres de son personnel

Le réseau TEC a dénombré, pour l'année 2023, près de 130 agressions sur les membres de son personnel, "et c'est sans compter les insultes et propos haineux passés sous silence", précise l'opérateur. Ces agressions "ont des impacts psychologiques lourds, avec des conséquences tant sur les collaborateurs que sur leurs familles".

Autant de raisons pour lesquelles le TEC a lancé lundi sa nouvelle campagne de sensibilisation. L'objectif est de sensibiliser les usagers "et les inciter à remettre en question leur comportement, sans pour autant les stigmatiser".

L'opérateur continue par ailleurs de "travailler activement avec ses collaborateurs pour réduire au maximum le risque d'agressions sur l'ensemble du territoire wallon". Plusieurs actions sont et seront menées dans les cinq prochaines années. Parmi celles-ci figurent notamment l'augmentation du contrôle des titres de transport, de nouvelles formations internes pour aider le personnel de terrain à identifier plus vite l'agressivité ou encore l'organisation et l'augmentation des opérations à grande échelle en collaboration avec les services de police, de contrôle et de sécurité.