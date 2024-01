L'E313, moteur de croissance de l'immobilier logistique en 2023

L'E313, l'autoroute entre Anvers et Liège, s'est imposé comme le moteur de l'immobilier logistique en Belgique l'année dernière. L'enregistrement de bâtiments logistiques sur cet axe a augmenté de 148% en 2023 par rapport à l'année précédente, rapporte mardi le spécialiste en immobilier d'entreprise JLL. En Wallonie, de nombreux terrains ne sont par contre pas encore prêts pour la construction.

En 2023, 477.873 mètres carrés d'immobilier logistique ont été enregistrés sur cet axe, soit 44% de la demande totale en Belgique (1.086.000 m2). Cette demande totale n'a augmenté que de 4% par rapport à 2022 et le nombre de transactions a en revanche diminué, de 71 en 2022 à 59 l'an dernier.

"La demande s'est déplacée vers l'E313", explique Mathieu Opsomer de JLL Belux. "L'axe a l'avantage d'être situé dans une position stratégique pour le transport vers l'Europe centrale". La présence du canal Albert s'inscrit également dans le cadre d'une logistique plus durable, ajoute-t-il.

Selon JLL, il est peu probable que l'E313 maintienne ce taux de croissance. "Il y a actuellement environ 200.000 mètres carrés d'espace disponible dans la zone, mais l'offre va également se tarir à un moment et un nouveau changement aura alors lieu", analyse le spécialiste en immobilier d'entreprise.

Dans l'ensemble, JLL constate peu d'inoccupation sur le marché belge de l'immobilier logistique: à Bruxelles et Anvers, seulement 1% des espaces de stockage sont vides.

L'année dernière, l'immobilier semi-industriel en Belgique a par ailleurs progressé en volume (+5%, à 1.087.000 m2) et en nombre de transactions (+8%, à 890). Un peu plus de la moitié sont des transactions de location et la croissance de cette activité a été particulièrement importante dans le port de Gand en 2023. Cela s'est d'ailleurs reflété dans les prix de location de l'immobilier semi-industriel, qui sont restés stables partout sauf en Flandre orientale (+4%).