L'emblématique BT Tower de Londres va devenir un hôtel

La BT Tower, l'une des tours les plus célèbres de la capitale britannique, va devenir un hôtel. Le groupe de télécommunications BT vend le bâtiment au groupe hôtelier MCR pour 275 millions de livres (plus de 321 millions d'euros), a-t-on appris mercredi.

La tour de communication n'est plus utilisée par BT et est donc vendue. Le bâtiment date de 1964 et mesure 177 mètres de haut. Jusqu'en 1980, la tour était le plus haut bâtiment de Londres.

MCR Hotels prévoit de transformer la tour en hôtel, mais cela prendra plusieurs années.