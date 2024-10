L'emploi dans l'industrie belge a été durement touché au cours du premier semestre

Partager:

La croissance de l'emploi s'est complètement arrêtée en 2024. Dans l'industrie, on observe même un net recul, révèlent lundi les chiffres de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) pour le deuxième trimestre 2024.

L'industrie a été particulièrement touchée en début d'année. Le nombre d'emplois y a diminué de 1,7% et le volume de travail (en équivalents temps plein) de 1,8% par rapport à la même période un an plus tôt. "La baisse a été la plus forte dans la fabrication des véhicules où 12% des emplois ont été perdus", a déclaré Jasper Hubeau, directeur général du service financier et statistique de l'ONSS. "Il faut y voir notamment l'effet de la fermeture de Van Hool, un employeur important dans l'assemblage automobile".

L'industrie du textile et de l'habillement a perdu plus de 6% de ses emplois en un an et les industries du bois, du papier et de l'imprimerie 5%. La croissance dans l'industrie pharmaceutique s'est poursuivie au début de l'année, mais de façon moins importante qu'en 2023: +1% pour les emplois et +0,8% pour le volume de travail. Dans le secteur de la construction, le nombre d'emplois (-1,7%) et le nombre d'équivalents temps plein (-2,3%) ont diminué, mais la baisse de ce dernier est en partie due à une part plus importante du chômage pour cause d'intempéries en 2024.