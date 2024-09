L'épidémie de fièvre catarrhale ovine atteint un pic avec plus de 3.500 cas

Les chiffres officiels sont néanmoins des sous-estimations car, depuis le 12 septembre, les éleveurs n'ont plus l'obligation de signaler un cas suspect à l'Afsca par l'intermédiaire de leur vétérinaire. "Le virus est présent sur tout le territoire, nous souhaitons donc limiter les frais et les charges administratives avec cette mesure", explique Hélène Bonte, porte-parole de l'Afsca.

Le virus de la fièvre catarrhale s'est propagé sur tout le territoire belge, alors que l'épidémie se concentrait surtout dans les provinces d'Anvers, de Liège et du Luxembourg au départ.

La fièvre catarrhale est une maladie virale transmise par de petits insectes piqueurs. Elle affecte particulièrement les bovins et les ovins, surtout les moutons. On dénombre désormais 1.044 foyers chez les ovins, 2.477 chez les bovins, 43 chez les caprins et 20 chez les alpagas

La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture David Clarinval (MR) a déclaré que la fièvre avait déjà tué environ 23.000 ovins et 36.000 bovins. Toutefois, selon l'Afsca, le pic a été atteint. "Le pire est probablement derrière nous", estime Hélène Bonte. "La température baisse, les insectes qui propagent le virus sont donc moins actifs."

La société Rendac, qui nettoie et traite les carcasses, constate aussi une diminution du nombre de cadavres collectés.