Les actionnaires de Bpost approuvent le dividende de 0,13 EUR

L'État belge étant (directement ou via la SFPIM) actionnaire majoritaire de l'entreprise postale et de logistique, à hauteur de 51,04% et d'un peu plus de 102 millions d'actions, il percevra au passage près de 13,27 millions d'euros. Un montant faible par rapport aux dividendes perçus dans un passé pas si lointain.

L'assemblée générale des actionnaires a également approuvé le rapport de rémunération pour l'exercice social 2023 et a donné décharge aux administrateurs et commissaires pour l'exercice de leur mandat.