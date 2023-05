Les Bourses européennes ont ouvert sans grand mouvement mardi, dans le sillage de leur séance de la veille, toujours dans l'attente de l'inflation américaine alors que la faiblesse des chiffres du commerce extérieurs chinois pesait sur les Bourses.

Francfort reculait de 0,12% à l'ouverture, Londres de 0,03%. Paris souffrait un peu plus (-0,35%), ses entreprises étant bien plus exposées à la Chine dont les dernières données économiques ont été plus mauvaises qu'anticipé.