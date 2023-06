Les couples royaux découvrent la technologie des puces au centre de recherche Imec

Les couples royaux belge et néerlandais ont rendu visite jeudi, lors du dernier jour de la visite d'État du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima en Belgique, au centre de recherche Imec à Louvain. Les souverains y ont reçu des informations sur l'entreprise et sur la technologie des puces électroniques qu'elle développe. Le focus de la visite a été mis sur la collaboration entre les entreprises spécialisées dans la technologie des puces en Belgique et aux Pays-Bas.