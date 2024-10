Les exportations belges de vaccins ont généré près de 22 milliards d'euros en 2023

Les exportations belges de vaccins ont généré 21,9 milliards d'euros l'an dernier, ressort-il d'une analyse de bio.be/essenscia, la fédération sectorielle des entreprises belges des sciences de la vie et des biotechnologies. La Belgique reste ainsi le premier pays exportateur de vaccins dans le monde. Afin de conserver cette place, le secteur plaide pour "un cadre réglementaire et fiscal stable".

La pandémie de coronavirus en 2020 l'a remis en lumière: le secteur biopharmaceutique est un fleuron de l'économie belge. Cette déferlante passée, le Plat pays reste à la pointe en matière de vaccins: ses exportations dépassent celles des États-Unis, de l'Irlande, de l'Espagne et de l'Italie dans le top 5 des pays exportateurs, d'après une analyse comparative de bio.be/essenscia basée sur des données de la Banque nationale de Belgique et de la Comtrade database des Nations unies.

Pour maintenir ce cap, "notre pays dispose d'un écosystème complet", encore récemment renforcé par de nouveaux centres de recherche comme le VirusBank (KU Leuven), Vaccinopolis (UAntwerpen) et l'European Plotkin Institute for Vaccinology (ULB et UAntwerpen).