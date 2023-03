Les femmes plus présentes qu'entendues à la télévision et à la radio

Un peu plus présentes à la télévision et à la radio en 2022, les femmes ont continué à disposer d'un temps de parole bien moindre, constate le régulateur des médias dans un rapport publié lundi.

"Il est tout simplement inacceptable que les femmes qui représentent plus de 52% de la population française ne soit pas représentées de manière paritaire", a lancé Roch-Olivier Maistre, à la tête du régulateur, lors d'une conférence de presse, en présence de la ministre de la Culture.

Le service public, bon élève

La proportion de femmes présentes sur les chaînes de télévisions et radios, toutes catégories confondues, en 2022 a progressé d'un point par rapport à l'année précédente à 44% (46% à la télévision, 42% à la radio). En revanche, leur temps de parole a stagné à 36%, selon le rapport de l'Arcom, réalisé avec la participation de l'Ina.

Sur ces deux points, l'audiovisuel public fait mieux que le privé: la présence des femmes y a été plus importante (47% contre 45%) et leur temps de parole bien plus élevé (42% contre 32%).

De manière générale, la part des présentatrices a augmenté (50%, +2 points), tout comme celles des expertes (45%, +2 points) - et +15 points depuis 2016, un "élément de fierté collectif", pour Laurence Pécaut-Rivolier, membre de l'Arcom -, les invitées politiques (32%, +2 points) et les autres intervenantes (41%, +2 points).