Les freins du BEL 20 ont lâché dans l'après-midi

Dix de ses éléments étaient en baisse, les poids-lourds arGEN-X (341,50) et AB InBev (58,79) abandonnant 3,09 et 1,06% tandis que Galapagos (34,17) et Proximus (8,92) reculaient de 2,04 et 2,62%, Solvay (108,65) et UCB (86,58) de 1,27 et 1,39%, Elia (120,20) de 2,12%.

KBC (66,00) et Ageas (40,64) étaient par contre positives de 1,63 et 1,40%, Umicore (30,96) et Melexis (100,00) remontant de 0,88 et 0,55%, Sofina (208,00) et GBL (80,50) de 0,78%.