Les incinérateurs constatent plus d'explosions à cause des capsules de gaz hilarant

Les incinérateurs en Belgique signalent depuis le début de l'année de plus en plus d'explosions dues aux capsules de protoxyde d'azote appelé également gaz hilarant, informe la société spécialisée dans la gestion durable des déchets, Indaver. Cette indication vient alimenter une information de VRT NWS qui fait état de six grosses détonations en un mois dans l'incinérateur Ivago à Gand.

De plus en plus de villes dont Bruxelles dénoncent l'augmentation de l'utilisation du protoxyde d'azote comme euphorisant. Les incinérateurs belges subissent les conséquences de cette pratique en recrudescence, confirme la responsable de la communication d'Indaver, Silvia Colazzo, qui travaille également pour l'association des 14 incinérateurs belges, Belgian Waste-to-Energy (BW2E). Depuis le début de l'année, ses exploitants font part de plus en plus d'explosions causées principalement par les plus grosses capsules de gaz hilarant qui ont une capacité d'un ou de deux litres.

"Des cartouches déformées sont parfois retrouvées dans les cendres", témoigne Silvia Colazzo. "Ces capsules heurtent" avec une grande violence "la paroi interne" des incinérateurs et peuvent "provoquer une explosion ou une vibration", explique cette dernière.