Les mouvements de jeunesse pourront réserver des bus De Lijn pour rejoindre leur camp

De Lijn, en collaboration avec le gouvernement flamand, proposera du 24 juin au 2 septembre un service adapté pour les mouvements de jeunesse reconnus qui partent en camp. Les groupes de plus de 45 personnes pourront demander à l'entreprise flamande de transports en commun, via son site internet, de leur affréter spécialement un bus. Les plus petits groupes pourront quant à eux utiliser les lignes habituelles sans devoir effectuer de réservation.

Le service de transport supplémentaire à destination des camps et au retour de ceux-ci n'est possible qu'entre deux arrêts De Lijn et le déplacement ne peut excéder 50 kilomètres. L'offre se limite en outre à l'acheminement vers le lieu du camp et non aux excursions durant celui-ci. Les organisateurs doivent réserver ce service au moins trois semaines à l'avance.

Le tarif de groupe à 1,70 euro par personne sera d'application pour les mouvements de jeunesse qui rejoignent leur endroit de camp en bus lors des vacances d'été, et ce également s'ils voyagent à bord d'un bus affrété en supplément. Ce tarif de groupe est par ailleurs toujours disponible pour les groupes de dix personnes ou plus.