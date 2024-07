Les premiers F-16 sont arrivés en Ukraine, selon Bloomberg

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, avait déclaré plus tôt ce mois-ci que le transfert des avions vers l'Ukraine avait débuté. "Le transfert de F-16 est en cours, en provenance du Danemark et des Pays-Bas", avait-il indiqué lors d'un forum organisé le 10 juillet en marge du sommet de l'Otan, à Washington. "Ces avions de chasse voleront dans l'espace aérien ukrainien cet été, ce qui permettra à l'Ukraine de continuer à se défendre contre l'agression russe."

On ignore pour l'instant si les pilotes ukrainiens, qui ont suivi une formation sur ces avions de combat dispensée par des instructeurs occidentaux, les utiliseront immédiatement au combat. D'après les sources, le calendrier de livraison a été respecté. Une porte-parole du ministère ukrainien de la Défense s'est refusée à tout commentaire auprès de Bloomberg.

Après l'annonce de M. Blinken, les Pays-Bas, le Danemark et les États-Unis, membres de la coalition "Air Force Capability" pour l'Ukraine, ont publié un communiqué de presse annonçant le début du transfert des avions de combat. Bloomberg a rappelé qu'il a fallu plus d'un an pour que les avions arrivent en Ukraine, le président américain Joe Biden ayant levé son opposition en mai 2023.

Pour rappel, la Belgique a également l'intention de fournir trente F-16 d'ici à 2028, le premier devant être envoyé dès cette année.