Les résultats de Barco et WDP pèsent sur le BEL 20

Seize de ses éléments étaient en baisse, emmenés par Barco (26,54) et WDP (27,40) dont les résultats étaient sanctionnés par des reculs de 3,3 et 3,4%. AB InBev (59,18) et Ageas (40,70) étaient par contre positives de 0,7 et 0,1% alors que KBC (63,62) et Sofina (205,20) reculaient de 0,6 et 1,3%.

Umicore (30,45) et Aperam (32,50) valaient de même 1,6 et 1,2% de moins que la veille, Cofinimmo (86,20) et Aedifica (74,00) cédant 1,5 et 0,9%. Solvay (108,05) et UCB (86,06) reculaient de 0,6%, arGEN-X (340,10) et Galapagos (34,06) de 0,4 et 0,3%.