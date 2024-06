Les salaires de 180.000 travailleurs de la métallurgie indexés de 3,34% en juillet

Depuis ce jeudi, l'indice santé lissé de juin est connu. Ce dernier sert de base à l'indexation salariale d'un certain nombre de secteurs privés importants, dont ceux de la métallurgie ou du nettoyage.

Le secteur de la métallurgie est l'un des grands secteurs de notre pays, avec plus de 110.000 ouvriers (CP 111) et 70.000 employés (CP 209), soit un peu plus de 180.000 travailleurs et plus de 9.400 employeurs. Leurs salaires sont indexés une fois par an, en juillet, et connaitront une augmentation de 3,34% cette année.