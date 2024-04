Les stocks européens de gaz remplis à près de 60% après l'hiver, un record

Ces niveaux élevés sont le résultat d'une "diversification réussie" des approvisionnements énergétiques, le fruit des efforts des citoyens et des entreprises pour réduire la consommation ainsi que des investissements dans les énergies renouvelables, selon la commissaire.

Les marchés européens sont "de plus en plus stables" et les prix ont retrouvé des niveaux d'avant la guerre en Ukraine, a-t-elle noté.