Les syndicats redoutent des licenciements au dépôt Decathlon de Willebroek

Les représentants du personnel redoutent une disparition pure et simple du dépôt de Willebroek, selon Erika Lambert, du syndicat chrétien flamand ACV Puls. "On y réduit depuis des mois le nombre de travailleurs", explique-t-elle. Les syndicats dénoncent même une intimidation des travailleurs.

La direction souhaiterait tenir la réunion en vidéoconférence et n'aurait prévu d'y consacrer qu'un petit quart d'heure. Du côté syndical, on exige toutefois une réunion en présentiel et on prévoit de se rendre mercredi au siège à Evere. La direction aurait également prévu une assemblée du personnel à Willebroek, dans la foulée du conseil d'entreprise.

Le nombre exact de travailleurs au dépôt n'est pas connu mais sur base des listes pour les élections sociales, les syndicats évoquent le nombre de 241. Ce nombre ne tiendrait toutefois pas compte des contrats à durée déterminée.