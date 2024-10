Les transactions en ligne en hausse de 5% au premier semestre

Becom avance que 25% de tout ce qui est vendu actuellement l'est via des achats en ligne. Le secteur en ligne est réparti entre 35% d'achats de services et 65% d'achats de produits.

Sur les six premiers mois de l'année, 89% des Belges ont acheté en ligne, soit 3% de plus qu'à la même période en 2023. Les consommateurs en ligne belges, désormais au nombre de 8,2 millions, ont effectué 87 millions de transactions en ligne, ce qui correspond à une augmentation de 5% par rapport au premier semestre de 2023. Le volume a également augmenté de 5% pour atteindre 8,3 milliards d'euros.

Bien que minoritaires, les services représentent 54% des dépenses totales. Ils sont achetés moins fréquemment, mais ont une valeur transactionnelle plus élevée, tandis que les produits sont achetés plus fréquemment, mais à un prix plus bas et représentent donc 46% des dépenses, selon Becom.

Les voyages à forfait dominent les dépenses en ligne du premier semestre de l'année avec un total de 1,98 milliard d'euros. Les billets d'avion et les vêtements suivent avec des dépenses totales respectives de 1,16 milliard et 782 millions d'euros.

Le secteur des jouets connaît la plus forte croissance en ligne à 22%. Il est suivi de près par celui du transport national (achat de billet de train, trajets de taxi et voitures partagées), à près de 20%, qui affiche "une croissance remarquablement forte". "Au premier semestre, environ 6,5 millions d'achats ont été effectués en ligne. Cela représente une part de marché en ligne de 60%", note Becom.