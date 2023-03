L'ex-chef de police Glenn Audenaert devant le tribunal correctionnel de Termonde dès mardi

L'ancien directeur de la police judiciaire Glenn Audenaert comparaitra à partir de mardi devant le tribunal correctionnel de Termonde pour y répondre de corruption passive, blanchiment d'argent, violation du secret professionnel, faux et usage de faux. L'homme avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel à la fin de l'année dernière après plus d'une décennie d'enquêtes, d'erreurs de procédure et de retards.