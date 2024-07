L'inflation en baisse en juillet, à 3,64%

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 3,04% en juillet, contre 2,97% en juin.

Selon Statbel, les principales hausses de prix enregistrées en juillet concernent les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les villages de vacances et campings, les restaurants et cafés, le gaz naturel, le tabac, les carburants et les vacances organisées en Belgique. Les voyages à l'étranger (après correction saisonnière) et les citytrips ont par contre exercé un effet baissier sur l'indice.

L'inflation sur la base de l'indice santé diminue de 3,80% à 3,60%. L'indice santé lissé s'établit à 129,12 points en juillet.