L'objectif de 5% de carburants d'aviation durable en 2030 "extrêmement ambitieux"

Concernant l'incorporation de SAF d'ici six ans, "nous n'allons pas promettre de parvenir à quelque chose qui ne nous semble pas possible", a prévenu mardi le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata), Willie Walsh.

"Je crois que 5% de SAF en 2030 est extrêmement ambitieux. Je pense que l'on y arrivera et même qu'on le dépassera dans certaines parties du monde", a ajouté M. Walsh lors d'une conférence de presse concluant à Dubaï (Emirats arabes unis).

"Mais lorsque nous examinons où le SAF est actuellement produit et où les investissements ont lieu, il nous apparaît clairement que (cet objectif) ne sera pas atteint dans tous les endroits du monde", a-t-il prévenu, en évoquant en particulier l'Amérique du Sud où aucun projet de production n'est en cours selon lui.

Le secteur aérien, qui contribue actuellement à quelque 3% des émissions mondiales de CO2, s'est engagé à ne plus contribuer au réchauffement à l'horizon 2050 et compte à 65% sur les SAF pour atteindre son objectif, le solde des réductions étant obtenu par de nouvelles technologies, dont l'avion à hydrogène, une optimisation des opérations au sol et dans les airs, et des compensations carbone.