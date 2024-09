L'OCDE recommande à la Belgique de réduire ses dépenses publiques "inefficaces"

Une réduction des dépenses publiques "inefficaces" et une réforme du cadre budgétaire contribueraient à garantir la viabilité des finances publiques, ressort-il de la dernière étude économique de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) consacrée à la Belgique.

"Le ratio dette publique/produit intérieur brut, qui était déjà l'un des plus élevés de l'OCDE avant la pandémie, devrait atteindre 110% en 2025" en Belgique, prévient l'organisation dans un communiqué. Celui-ci devrait continuer d'augmenter en l'absence de mesures d'assainissement, d'autant plus que les coûts liés au vieillissement démographique et les exigences liées à la transition climatique exerceront des tensions supplémentaires sur les budgets futurs.

Pour pallier cette problématique, l'organisation recommande l'élaboration d'une stratégie d'assainissement crédible, dont l'une des mesures serait l'amélioration de l'efficience des dépenses publiques.