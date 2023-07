Lorraine: au Mondial Air Ballons, les montgolfières font rêver petits et grands

"Je vole !" Au Mondial Air Ballons, à Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle), petits et grands, pilotes et visiteurs, sont émerveillés au premier envol des montgolfières, des bulles de couleur flottant délicatement dans le ciel lorrain, côtoyant pour certaines le coucher du soleil.

La météo n'a pas découragé les spectateurs, venus en nombre pour l'ouverture de cet évènement présenté comme le plus grand rassemblement mondial de montgolfières par ses organisateurs. Quelque 3.000 pilotes et membres d'équipages, et 500.000 visiteurs, sont attendus pour cette 18e édition.

Parents et grands-parents, souvent habitués de l'évènement, tiennent à le faire découvrir à des enfants émerveillés. C'est le cas de Sylvie Fery. Venue de Briey (Meurthe-et-Moselle), cette grand-mère fait en sorte d'assister à toutes les éditions du Mondial, et le partage cette année avec ses petits-fils, âgés de 8 et 4 ans. "C'est agréable, c'est intéressant" de voir ces bulles dans le ciel, dit-elle.

- "Effet +whaou+" -