Luminus va investir un milliard d'euros en Belgique dans les 3 prochaines années

Le fournisseur d'énergie Luminus va investir un milliard d'euros sur les trois prochaines années et prévoir le recrutement de 1.000 nouveaux employés, a annoncé son CEO, Grégoire Dallemagne, dans une interview au journal L'Echo.

Ce montant sera destiné, principalement, au développement de nouvelles capacités de production. Parmi les projets concrets, d'après L'Echo, on retrouve la centrale à gaz de Seraing, dont la construction est en cours et devrait, selon Grégoire Dallemagne, "être prête à produire en 2025", mais aussi des parcs de batteries, dont un de 150 MW a obtenu son permis à Visé (Liège).

Le plan d'investissement permettra aussi de continuer à développer le solaire, l'éolien terrestre - avec un objectif confirmé de 1.000 MW d'ici 2027 - et en mer, via le consortium formé avec Jan De Nul et EDF Renouvelables pour répondre aux appels d'offres de la nouvelle zone offshore Princesse Elisabeth.