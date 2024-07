Malgré la grève, Samsung accélère dans l'IA générative pour rester numéro un dans les smartphones

Secoué par une grève générale inédite et "illimitée" en Corée du Sud, Samsung, redevenu numéro un mondial des ventes de smartphones, fait fi de ces turbulences pour accélérer dans l'intelligence artificielle (IA) générative avec des nouveaux outils intégrés à l'ensemble de ses produits.

Génération de contenus texte automatiques à partir de quelques mots ou traduction simultanée disponible lors de conversations téléphoniques ou en personne, l'IA générative a conquis le monde en 2023 et suscite une course effrénée entre les grands groupes technologiques.

"Dans l'ensemble, plus d'un milliard de dollars est investi dans l'avancement et le renforcement de l'IA chez Samsung Mobile. Au niveau de (la maison mère) Samsung Electronics, l'investissement dans les ressources consacrées à l'IA est bien plus massif", explique TM Roh, sans donner de précisions.

- Bague connectée -

"Si Samsung a bien communiqué sur +Galaxy AI+ en préemptant le terrain, les services d'IA sont encore limités et l'IA n'est pas encore un critère de choix essentiel pour un smartphone mais simplement un outil pour démontrer la capacité d'innovation", souligne auprès de l'AFP Thomas Husson, analyste chez Forrester.

Et si la marque à la pomme a dévoilé début juin "Apple Intelligence", la nouvelle nomenclature d'IA générative qui va équiper ses appareils de l'iPhone au Mac, elle "n'a pas encore les moyens de réaliser pleinement sa vision, en devant encore se reposer sur son partenariat avec OpenAI et en étant limitée par la réglementation européenne", ajoute-t-il.