Mark Zuckerberg rejoint le club des plus de 200 milliards

Le CEO de Meta, Mark Zuckerberg (40), a vu sa fortune atteindre les 201 milliards de dollars, selon un classement des milliardaires établi par l'agence de presse financière Bloomberg. Sa fortune a cru de plus de 73 milliards de dollars cette année.

Le fondateur de Facebook est le quatrième homme le plus riche du monde et le dernier arrivé dans le club des 200 milliards de dollars. Il rejoint le CEO de Tesla, Elon Musk (272 milliards de dollars), le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos (211 milliards), et le CEO de LVMH, Bernard Arnault (207 milliards de dollars).

Mark Zuckerberg doit la progression de son patrimoine à la hausse de l'action Meta, qui s'est appréciée de plus de 60% depuis le début de l'année.