Mexique: la nouvelle présidente au défi d'une économie fragilisée

En juin, l'ex-maire de Mexico a été élue triomphalement avec près de 60% des voix dans un contexte quasi euphorique: peso en grande forme face au dollar, investissements étrangers en hausse et pauvreté en recul.

Cela se complique d'entrée: la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, va prendre les commandes d'une économie fragilisée par l'héritage de son prédécesseur et à un moment où les tensions montent avec ses deux grands partenaires, les Etats-Unis et l'Espagne.

Elle prévoit l'élection des juges au suffrage universel à partir de juin 2025, une première au monde.

Cette réforme inquiète les Etats-Unis: "Elle menace la relation (...) que nous avons construite, qui dépend de la confiance des investisseurs dans le cadre légal", a prévenu l'ambassadeur américain Ken Salazar.

Plus symboliquement, le mandat de Mme Sheinbaum commence aussi par une crise avec l'Espagne, ancienne puissance coloniale et deuxième plus gros investisseur au Mexique derrière les Etats-Unis.

Madrid a décidé de boycotter la cérémonie d'investiture de la présidente mardi prochain, jugeant "inacceptable" que le roi Felipe VI n'ait pas été invité.