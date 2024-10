Mode: Hedi Slimane quitte la direction artistique de Celine (LVMH)

Hedi Slimane, directeur de la création artistique et de l'image de Celine depuis janvier 2018, quitte son poste, a annoncé la maison de couture française appartenant au groupe LVMH, dans un communiqué mercredi.

"Sous sa direction artistique et créative, Celine a connu une croissance exceptionnelle", peut-on lire dans le communiqué.

Avec sa silhouette fétiche - pantalon slim et veste étroite noirs -, il est considéré comme l'un des créateurs les plus influents de la mode masculine.

Ce fils d'un comptable tunisien et d'une couturière italienne, né à Paris et ayant étudié à l'Ecole du Louvre, fut ainsi le premier créateur dessinant des collections pour homme à recevoir en 2002 le prix du Conseil des créateurs de mode américain, le plus recherché.

Il a été directeur artistique de Dior Homme de 2000 à 2007, puis de Saint Laurent de 2012 à 2016. Entre cette date et son arrivée chez Celine, Hedi Slimane s'était consacré à la photographie, son autre passion.