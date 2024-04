Nestlé: chiffre d'affaires en baisse de 5,9% au premier trimestre

Sa croissance organique, qui permet d'évaluer ses ventes hors effets de changes et fusions ou acquisitions, s'est établie à 1,4% tandis que les volumes de ventes ont reculé de 2%, affectés par "la faible demande des consommateurs, en particulier en Amérique du Nord", et les contraintes d'approvisionnement en vitamines, minéraux et compléments, indique le groupe dans un communiqué.

Les taux de changes ont pesé sur son chiffre d'affaires à hauteur de 6,7%.