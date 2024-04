NeuroClues lève cinq millions d'euros et prépare la mise sur le marché de son produit

Son objectif est effectivement d'obtenir les autorisations de mise sur le marché, dès cette année aux États-Unis, et l'an prochain pour l'Europe. La solution devrait dans un premier temps être commercialisée auprès des neurologues et neuro-ophtalmologues, avant d'être, c'est en tout cas l'objectif, accessible aux médecins généralistes et professionnels de la vision.

Le produit de NeuroClues consiste en un casque qui se commande depuis une interface. "Placé devant les yeux du patient, le casque permet d'enregistrer jusqu'à 800 images infrarouges par œil et par seconde alors que le patient suit un point qui se déplace sur un écran." Le produit se base sur "plus de 100 ans de recherche" et trois ans de développement. En analysant les mouvements oculaires, il peut identifier des biomarqueurs "précis, objectifs, quantifiables et non invasifs". "Ces biomarqueurs aident à déterminer les troubles neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer et sclérose en plaques, etc.) plusieurs années avant l'apparition des symptômes cliniques comme la perte de mémoire ou les tremblements", selon ses développeurs.