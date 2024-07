Nouveau départ pour la chaîne allemande de grands magasins Galeria

La société d'investissement américaine NRDC et l'entrepreneur allemand Bernd Beetz seront les nouveaux propriétaires de Galeria. M. Beetz a déjà annoncé vouloir prendre un certain nombre de mesures pour accroître l'attractivité des 83 magasins restants.

Depuis le début de l'année, la chaîne bénéficiait de la protection contre ses créanciers, mais la restructuration a été menée à bien, a-t-on appris lundi. "Les charges ont été considérablement réduites", selon le syndicaliste Stefan Denkhaus.

Galeria Karstadt Kaufhof était jusqu'ici la plus grande chaîne de grands magasins d'Allemagne, mais elle connait des difficultés depuis un certain temps et a déposé le bilan trois fois en quatre ans, notamment en raison de la concurrence en ligne, de la crise du coronavirus et de l'inflation. En mars 2023, la chaîne avait déjà annoncé la fermeture de 52 magasins.