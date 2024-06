Ontex réduit ses effectifs de près de 500 personnes en Flandre orientale

Le fabricant de produits d'hygiène personnelle Ontex a annoncé jeudi réduire ses effectifs de 489 personnes sur les sites d'Eeklo et de Buggenhout, en Flandre orientale. L'entreprise comptera désormais 569 collaborateurs en Belgique (à Alost et Buggenhout). Le personnel a été avisé de la fermeture du site d'Eeklo au cours d'un conseil d'entreprise extraordinaire.

La transformation des activités en Belgique passera par la conversion du site de Buggenhout en un centre d'excellence pour les produits d'incontinence moyenne et lourde. Ontex y investira 40 millions d'euros à cette fin dans les prochaines années. "Le centre de recherche et les activités commerciales, y compris les ventes et les services à la clientèle, resteraient en place", précise la direction.

La conception de produits de soins féminins et de soins pour bébés à Eeklo et d'incontinence légère à Buggenhout devrait être transférée vers d'autres usines d'Ontex en Europe, "dans le but d'obtenir un modèle de coût optimal pour servir les marchés de la vente au détail et des soins de santé".

La fermeture du site de production d'Eeklo entraîne le remerciement des 349 travailleurs ; la réorganisation de Buggenhout touchera 140 travailleurs sur les 528 actifs sur le site.

"Si l'intention de restructuration est confirmée, nous nous attendons à être en mesure de trouver des mesures de soutien appropriées dans l'intérêt de tous les collaborateurs concernés", a commenté le directeur des ressources humaines, Jonas Deroo.