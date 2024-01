Ouverture du Brussels Auto Show pour 5 jours dédiés à la passion automobile

Le Brussels Auto Show a ouvert ses portes mercredi à Brussels Expo où cinq palais et le patio seront dédiés à la passion automobile pendant cinq jours. L'organisateur néerlandais 402 Automotive indique avoir déjà vendu 80.000 billets et viser les 100.000 visiteurs.

L'événement ne semble donc pas tant être un successeur du défunt Salon de l'Automobile de Bruxelles - il n'existe pratiquement aucune marque automobile disposant de son propre stand - mais plutôt un événement pour les passionnés d'automobile.

"Il y a pourtant plusieurs nouveautés à découvrir, comme un stand du constructeur américain Fisker, MG avec la présentation du Cyberster sur le Car Catwalk et les derniers modèles de Cadillac, Corvette, Dodge et RAM sur les stands AEC et AEC SV", indique l'organisation.