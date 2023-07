Pas de bus ni de trams en Ile-de-France jeudi et vendredi soir à partir de 22H

Les tramways et les bus en Ile-de-France seront arrêtés au plus tard à 22H00 jeudi 13 et vendredi 14 juillet, a indiqué jeudi Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Quelques jours après les émeutes déclenchées par la mort d'un adolescent, tué le 27 juin par un policier, "cette mesure est destinée à assurer la sécurité des agents et voyageurs", a précisé IDFM.