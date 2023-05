Pays-Bas: Albert Heijn et les syndicats négocient à nouveau, les grèves suspendues

Albert Heijn et les syndicats néerlandais CNV et FNV reprendront, lundi, les négociations sur une nouvelle convention collective pour les travailleurs de la distribution. Ces nouvelles discussions, à l'initiative de l'entreprise selon les syndicats, suffisent à ces derniers pour suspendre temporairement les grèves.

Selon le directeur de la CNV, Roel van Riezen, Albert Heijn se dit ouvert à une augmentation de salaire de 10 % et à lâcher du lest sur d'autres mesures envisagées. "C'est une raison suffisante pour appeler les travailleurs à reprendre le travail jeudi matin", selon le syndicaliste.

L'impact des grèves dans les centres de distribution, aussi ressenti en Belgique, est devenu de plus en plus visible dans les supermarchés Albert Heijn, avec des rayons fruits et légumes et des étagères à pain plus vides que d'habitude.