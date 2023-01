Pertes records pour le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde

Du jamais vu: le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a annoncé mardi avoir perdu plus de 150 milliards d'euros en 2022 du fait des mauvaises performances des marchés financiers provoquées par la guerre en Ukraine et la détérioration économique mondiale.

Jamais le fonds pétrolier n'avait perdu autant d'argent en une année depuis sa création à la fin des années 1990, a reconnu sa direction.

"2022, c'est sûr, était une année pour les livres d'histoire", a commenté le directeur du fonds géré par la banque centrale norvégienne, Nicolai Tangen, lors d'une conférence de presse.

Les marchés ont été affectés par la guerre en Europe, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt, a-t-il expliqué.

Le fonds dans lequel le pays nordique -plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest- verse ses revenus pétroliers a terminé l'année avec un rendement négatif de 14,1%, correspondant à des pertes de 1.637 milliards de couronnes (151 milliards d'euros). Une perte inégalée en valeur, mais qui n'efface pas 2008 et la crise financière mondiale, année de sa pire performance en pourcentage (-23,3%).

Au 31 décembre, sa valeur totale restait à un montant colossal de 12.429 milliards de couronnes, soit près de 1.150 milliards d'euros. Soit un matelas de 2,3 millions de couronnes (210.000 euros), pour chacun des 5,4 millions de Norvégiens. Ces lourdes pertes étaient attendues, après déjà trois mauvais premiers trimestres, reflets de la dégradation des marchés financiers l'an passé. La situation mondiale a eu "un impact négatif tant sur le marché actions que le marché obligataire, ce qui est très inhabituel", a souligné la Banque de Norvège. - Retrait de Russie - Environ 69,8% de la valeur du fonds est en actions, pour 27,5% en obligations et 2,7% dans l'immobilier.