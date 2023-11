Pink Ribbon appelle à transformer le Blue Monday en Pink Monday le 15 janvier

Le "Blue Monday", concept inventé par le psychologue britannique Cliff Arnall pour caractériser le troisième lundi de l'an car il serait selon lui le jour le plus déprimant de l'année, se colorera en janvier prochain de rose.

Avec sa campagne "Pink est le nouveau bleu", l'ASBL invite les chefs d'entreprises, les responsables des ressources humaines et les employés à prêter attention à la question de la sensibilisation au cancer du sein et fournit des conseils en vue d'une réintégration en douceur des collègues touchées par la maladie au travail.

"La mission du Pink Monday est de transformer le jour le plus morose de l'année en une journée positive de sensibilisation au cancer du sein sur le lieu de travail et de créer un moment d'espoir et d'entraide pour les collègues touchées par la maladie.", explique Pink Ribbon dans un communiqué, rappelant qu'une femme sur neuf sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie.

Si une entreprise souhaite faire du cancer du sein un sujet de discussion au travail et donner un coup de pouce aux employées concernées, elle peut le faire en s'inscrivant sur pink-ribbon.be/fr/pink-monday. Elle recevra alors une boîte à outils gratuite contenant un kit de communication dédiée au Pink Monday et des brochures sur le cancer du sein.

Une seconde boîte à outils payante sera également proposée. Celle-ci contiendra notamment des vidéos informatives, un escape game en ligne, ainsi qu'une playlist sur le thème de Pink Ribbon.