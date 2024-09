Plus de 100 infractions à la sécurité et la santé sur les chantiers en 2023

Depuis 2001, un arrêté royal définit les responsabilités des intervenants sur les chantiers temporaires ou mobiles (entrepreneurs, architectes, maîtres d'ouvrage, coordinateurs en matière de sécurité et de santé entre autres). Le but est d'intégrer la sécurité et la santé dès la phase de projet de l'ouvrage et d'exécuter les travaux de construction dans des conditions plus sûres et plus saines.

L'an dernier, lors des contrôles, 69 dossiers ont été ouverts et 115 infractions à l'arrêté royal de 2001 ont été constatées. L'arrêt des travaux a d'ailleurs été ordonné sur les chantiers où les travaux ont été entamés et exécutés sans désignation d'un coordinateur-réalisation.