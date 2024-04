Pour les Argentins sans le peso, un iris pour un peu de cryptomonnaie

"Je le fais parce que je n'ai plus un peso. Pour rien d'autre", maugrée le professeur d'arts martiaux de 64 ans. "Je ne voulais pas le faire, mais à mon âge personne ne me donne plus de travail, et j'ai besoin de l'argent", dit-il à l'AFP.

Des profils comme Juan Sosa, l'AFP en a rencontré beaucoup dans les files d'attente aux stands de Worldcoin de la capitale (250 dans le pays) où de jeunes opérateurs enchaînent les enregistrements d'iris avec l'"orb" (sphère), l'appareil biométrique.

Pour Worldcoin, il ne s'agit pas d'une "transaction", iris contre argent. Mais des premiers pas en vue de bâtir "le plus grand réseau financier et d’identification au monde qui respecte la vie privée". L'iris représente une sorte de passeport numérique fonctionnant grâce à la blockchain, permettant aux utilisateurs de prouver leur identité en ligne, sans partager de données personnelles. Avec à l'horizon l'espoir d'un revenu universel libellé en cryptomonnaie.