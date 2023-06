Progestatifs et tumeurs au cerveau: des risques enfin mieux connus

Mais "évidemment, on craignait pour un certain nombre d'autres progestatifs", a expliqué à l'AFP le chercheur et médecin Alain Weill, qui a supervisé pour l'ANSM et l'Assurance maladie une vaste étude rétrospective sur une centaine de milliers de patientes.

Conclusion de cette étude: Colprone, Surgestone et Depo Provera multiplient bien les risques de méningiome, respectivement par 4,1, 2,7 et 5,6, quand ils sont pris pendant plus d'un an. Le risque augmente en effet progressivement avec la durée du traitement.

Sur le plan collectif, c'est surtout Colprone qui pose problème. Surgestone n'est plus commercialisé depuis deux ans et Depo Provera est très peu donné.

En revanche, Colprone est actuellement prescrit à plusieurs dizaines de milliers de femmes. Et il l'est de plus en plus, car il sert d'alternative à des patientes ayant justement abandonné Androcur, Lutényl ou Lutéran à cause des risques de méningiome.

Reste qu'à plusieurs titres, l'étude se montre aussi rassurante. Certains traitements, comme Utrogestan (progestérone) et Duphaston et Climaston (dydrogestérone), ne présentent pas de risques alors qu'ils sont prescrits à des centaines de milliers de patientes.

Surtout, il n'y a pas de risque lié à l'usage d'un stérilet délivrant des progestatifs. Un dispositif probablement utilisé par plus de 500.000 femmes en France, selon les chercheurs.

Un doute, enfin, demeure sur un traitement, le diénogest. Il n'a pas été suffisamment prescrit pendant les années sur lesquelles portait l'étude (2009-2018) pour tirer des conclusions fiables sur le plan statistique, mais il est beaucoup plus donné depuis les années 2020.

"Il y a toujours une incertitude qui plane sur ce médicament alors qu'il est présenté par des gynécologues comme un traitement miracle", notamment de l'endométriose, a regretté auprès de l'AFP Emmanuelle Mignaton, présidente de l'association Amavea, qui regroupe des patientes atteintes de méningiomes après la prise de progestatifs.

Mais, dans l'ensemble, le soulagement domine pour Mme Mignaton qui, comme nombre de patientes, reproche aux autorités sanitaires d'avoir trop tardé voici quelques années face aux premières alertes sur l'Androcur.

"Là, vraiment, l'agence (du médicament) prend les choses en main d'une manière qui me semble bien, rigoureuse et rapide", a-t-elle estimé.

"C'est un soulagement que la situation s'éclaircisse de plus en plus, de voir quels médicaments sont un risque et lesquels ne le sont pas", a conclu Emmanuelle Mignaton.