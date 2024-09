Proximus cède 6,03% des actions de l'opérateur indien Route Mobile

Le groupe Proximus, par l'intermédiaire de sa filiale Proximus Opal, a finalisé avec succès la cession d'une participation de 6,03% dans l'opérateur indien Route Mobile par le biais d'une offre de vente (OFS), qui a été sursouscrite et a reçu une forte participation de la part de grands investisseurs, a-t-il annoncé lundi.

Cette transaction fait suite à la vente de 1,95 % réalisée le 26 juillet 2024.

Après ces deux transactions, Proximus Opal a réduit sa participation dans Route Mobile à moins de 75% et respecte les critères d'actionnariat public minimum, conformément aux directives réglementaires établies par le Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Avec un prix moyen par action de 1.662,20 roupies pour les deux transactions, cette opération génère un produit brut d'environ 90 millions d'euros pour Proximus Opal et aboutit à une participation finale dans Route Mobile de 74,90%.