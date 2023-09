Quarante tonnes de matériel médical ont quitté Ostende pour la Libye

Le matériel a été collecté en Belgique et dans les pays voisins par l'Unicef avant d'être chargé dans un avion d'Egyptair à destination de Benghazi. Les fournitures médicales seront ensuite distribuées aux établissements de santé locaux et à d'autres organisations. "L'acheminement de ces biens est le résultat d'une coopération harmonieuse entre Egyptair Cargo, Skyline, Unicef, l'aéroport d'Ostende-Bruges et l'entreprise de logistique Aviapartner."

La tempête Daniel a fait d'énormes ravages en Libye les 10 et 11 septembre. Plus de 11.300 personnes sont décédées et près de 10.000 sont toujours portées disparues. Environ 43.000 habitants ont également été déplacées par les inondations. De nombreuses personnes continuent de quitter la ville de Derna, la plus durement touchée, en raison notamment de l'absence d'eau potable.