Quatre organisations environnementales appellent à boycotter les produits suremballés

Les ONG estiment que les supermarchés et les producteurs ont une grande part de responsabilité dans la pollution plastique, alors que le suremballage ne sert qu'à "vendre plus "de marchandises. "Le plastique est partout. Il pollue les rivières, les canaux, les forêts et les océans et représente un risque sérieux pour les animaux et la santé humaine", s'inquiètent les organisations écologiques Canal It Up, Proper Strandlopers, Gents Milieufront et Recycling Netwerk Benelux dans un communiqué commun. "Les doubles emballages conduisent par ailleurs les clients à surconsommer et entraînent un gaspillage alimentaire supplémentaire", arguent-elles.

Afin de mettre le halte-là au suremballage en plastique, les associations demandent aux citoyens de ne plus acheter de produits "suremballés", mais aussi de signaler les cas de suremballages ou de doubles emballages via le site web de Fost Plus, l'organisation qui représente l'industrie de l'emballage en Belgique.