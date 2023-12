Reprise des opérations à l'aéroport de Genève fermé pendant plusieurs heures

Les opérations ont reprises mercredi soir à l'aéroport de Genève, fermé pendant plusieurs heures à cause d'un jet privé qui s'était embourbé, a indiqué l'aéroport sur son site internet.

L'aéroport de Genève est le deuxième de Suisse après Zurich et c'est un très important hub pour la compagnie low cost Easy Jet.

Genève et sa région a connu d'importantes chutes de pluie ces derniers jours.

En raison des mesures anti-bruit pour ne pas déranger les riverains de l'aéroport, les décollages et les atterrissages de vols non commerciaux sont autorisés à Genève entre 06H00 et 22H00.

Pour les vols commerciaux, des décollages et atterrissages sont possibles depuis 06H00 jusqu'à minuit et demi.