Ryanair ajoute 6 nouvelles lignes et 2 avions à Charleroi pour l'été 2024

Dans le cadre de son offre estivale 2024, Ryanair va lancer 6 nouvelles lignes au départ de Charleroi vers Amman (Jordanie), Cork (Irlande), Dubrovnik (Croatie), Goteborg (Suède), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et Tirana (Albanie), a annoncé jeudi le CEO de la compagnie, Michael O'Leary, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Cette offre élargie sera assurée par deux nouveaux avions, créant plus de 60 nouveaux emplois (pilotes, personnel de cabine et ingénieurs).