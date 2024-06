Sabots, foot chic, costume-bermuda: les tendances mode repérées à Paris

Du maillot de foot de luxe, au triomphe du short de costume, en passant par le chapeau excentrique et les sabots de bois, voici cinq tendances de la mode masculine estivale remarquées lors de la Semaine de la mode parisienne.

Le "blokecore", inspiré des looks de supporters de foot britannique des années 1990, à la mode sur TikTok, s'est retrouvé en pole position à Paris.

Cela donne le bon vieux maillot de l'équipe, porté tel quel avec des pièces de luxe ou revisité.

Chez Vuitton, le maillot de football s'est décliné en final de collection dans plusieurs versions très colorées et même en sac à main. Il y avait aussi une veste de costume avec l'inscription "Lovers United" et un blouson en cuir construit avec les morceaux hexagonaux et blanc du ballon rond.