Sept entreprises de nettoyage avec titres-services réunies au sein d'un seul groupe

Sept des plus grandes entreprises de nettoyage avec titres-services du pays ont uni leurs forces et vont désormais poursuivre leurs activités sous le seul nom de Daenens, annonce mardi le groupe du même nom. Il s'agit de la plus grande unification jamais réalisée dans le secteur, au sein duquel la nouvelle entité devient le plus grand employeur.

Avec plus de 16.500 collaborateurs, Daenens sera même l'un des principaux employeurs du pays. Le groupe réunit les sociétés Dienstenaanhuis, Plus Home Services, GreenHouse, Makkie, No Dust, Glax et TS Wallonie, qui y exerçaient chacune leurs activités sous leur propre marque. Grâce à cette unification, la nouvelle entité entend "augmenter sa visibilité auprès du public", espère le CEO Nico Daenens.

Le patron souhaite rendre la profession et le secteur plus attractifs, car le secteur connaît des difficultés structurelles, rappelle-t-il. Ainsi, 43,5% des entreprises y ont été déficitaires en 2022 et le prix des titres-services n'a pas bougé depuis plus de dix ans, alors que les charges n'ont fait qu'augmenter, fait-il remarquer. "Il est temps de faire preuve de courage politique. En revoyant le prix des titres-services et la déductibilité fiscale, il est possible de créer un système viable qui soit équitable pour les aides-ménagères, les entreprises, le gouvernement et les clients", estime Nico Daenens.

Le groupe dispose de 190 agences dans toute la Belgique et s'appuie sur quelque 100.000 clients.

En Belgique, plus d'1,2 million de familles ont recours aux titres-services.