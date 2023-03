Stations-service TotalEnergie : les syndicats dénoncent un scénario "à la Delhaize"

Le front commun syndical a dénoncé vendredi, dans un communiqué, l'intention de TotalEnergies de s'associer à Couche-Tard pour l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg, estimant que le groupe joue "au même jeu que Delhaize". L'enseigne de supermarchés a annoncé la semaine dernière vouloir franchiser ses 128 magasins intégrés, une décision qui a soulevé l'ire des syndicats et du personnel.

Jeudi, le groupe énergétique français TotalEnergies a annoncé que l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg se ferait dorénavant via une coentreprise avec le groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard. En Allemagne et aux Pays-Bas, le réseau de près de 1.600 stations-service est entièrement cédé au Canadien. Dans les quatre pays, les stations-service devront continuer à opérer sous le nom de TotalEnergies pendant au moins cinq ans.

Le Setca, la CNE et la CSC Bâtiment, Industrie & Énergie dénoncent le "désarroi et l'incertitude" qui règne parmi le personnel. Selon Hans Christiaens du BBTK (pendant flamand du Setca), la décision concerne plus de mille personnes en Belgique : plus de 130 au siège et 900 dans les stations-services et magasins attenants.