Sur le plateau de Millevaches, l'âpre bataille de la forêt

Arpentant les chemins du plateau de Millevaches avec son chien, Corinne* est à l'affût des dernières coupes rases: dans la forêt limousine, des habitants dénoncent les pratiques de coopératives sylvicoles et les projets industriels de la filière.

"Ici, le petit ruisseau en contrebas a été défoncé par les machines et là, on voit des taches d'huile. On est en train de massacrer notre environnement", fulmine cette quinquagénaire devant une parcelle d'une cinquantaine d'hectares recouverte de souches et de branchages d'épicéas récemment mis à terre.